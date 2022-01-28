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Автор Светлана Нерадовская

Эксперт: запрет криптовалют в РФ равносилен запрету доллара

Криптовалюты

По мнению финансового эксперта, полный запрет криптовалют в России может дать прямо противоположный ожидаемому результат, и в итоге интерес к ним станет ещё больше. Так считает глава инвестиционной компании Index Capital Антон Баринов, о чём он рассказал в беседе со "Свободной прессой".

Эксперт: запрет криптовалют в РФ равносилен запрету доллара

Специалиста порадовал тот факт, что российский президент Владимир Путин, беседуя с представителями правительства и Центробанка по поводу криптовалют, говорил о "регулировании", а не о "запрете". Из этого он сделал вывод, что о запрете криптовалют на законодательно уровне говорить преждевременно.

"Надеюсь, что оно (решение о запрете) и не будет принято, потому что запретить криптовалюты в России — это все равно, что запретить в России доллар. Если бы это произошло, то доллар стал бы еще более желанным для россиян. Сразу бы расцвел "черный рынок" обмена валют. Одна часть полиции стала бы охотиться на валютных спекулянтов, а другая — их покрывать", — отметил финансист.

Баринов напомнил, что именно так обстояли дела с запретом доллара в СССР, и об этом прекрасно помнят те, кто жил в то время, включая российского президента Владимира Путина.

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ЦБ хочет запретить майнинг, обмен и обращение криптовалют в России. С чем связан запрет?
Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия владимир путин
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