В Госдуме призвали ЦБ оценить негативные последствия запрета криптовалют в РФ

До введения запрета криптовалют в РФ стоит оценить негативные последствия такого решения, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, комментируя Pravda.Ru соответствующее предложение Центрального банка.

Согласно сведениям депутата, годовой объём майнинга криптовалют в стране составляет около 2 млрд долларов. Луговой отметил также, что в настоящее время на руках у россиян находится криптовалюта на "триллионы рублей".

"Не миллиарды, сотни миллиардов, а триллионы. Поэтому надо, конечно, если уж запрещать, то оценивать и негативные последствия", — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил о неэффективности предлагаемого ЦБ решения.

"Думаю, что запреты — это абсолютно неэффективный инструмент госрегулирования, даже если установить смертную казнь с отсрочкой", — сказал депутат.

Ранее ЦБ предложил запретить в РФ выпуск, обращение и обмен криптовалют.

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