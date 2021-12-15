Аналитик рассказал, когда в РФ легализуют майнинг

Ведущий аналитик криптокомпании "Майн" Виктор Першиков оценил перспективы легализации майнинга "цифрового золота" в нашей стране. По словам эксперта, это произойдёт нескоро, поскольку в данный момент нет законодательной базы.

По мнению Першикова, технически всё готово для легализации майнинга. Однако законопроект об интернет-активах специалист назвал "очень сырым". Пока российские власти точно не понимают, как регулировать данную область, хоть и есть примеры других стран, отметил аналитик.

Также эксперт подчеркнул, что появление майнинга в легальном поле принесло бы России пользу. Майнеры бы тоже остались довольны, поскольку получили защищённость предпринимательской деятельности, добавил специалист.

"К сожалению, сейчас возможности для этого нет, и, на мой взгляд, в ближайший год этот вопрос не будет решён", — заключил Першиков в беседе с Телеканалом "360".

Ранее майнеры России пожаловались на высокие платежи за электроэнергию. Бизнесмены возмутились, что в нашей стране всё ещё не зарегистрировали это занятие как вид предпринимательства.

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