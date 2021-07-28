Tesla отчиталась о том, сколько денег потеряла из-за "игр с биткоином"

Американская компания Tesla опубликовала отчет о своей прибыли за второй квартал этого года.

Согласно документу, этот период был успешным для компании.

"Во втором квартале 2021 года мы побили новые замечательные рекорды. Мы произвели и поставили более 200 000 автомобилей, достигли операционной маржи в 11% и впервые в нашей истории превысили 1 миллиард чистых доходов", — говорится в отчете.

Тем не менее, были и факторы, которые повлияли на операционную прибыль:

компания указала, что одним из них было "ухудшение, связанное с биткоином, в размере $23 млн".

Напомним, в марте Тесла инвестировал $1500 млн в самую известную криптовалюту, которая тогда находилась на подъеме. Более того, компания сообщила, что начнет принимать виртуальный актив в качестве оплаты за свои электромобили. Однако в мае его генеральный директор Илон Маск написал в твиттере, что компания больше не будет принимать такие валюты.

Между тем бизнесмен никогда не заявлял, что полностью отказывается от актива. Буквально на прошлой неделе Маск заявил, что и он, и компания "владеют инвестициями в биткоин, будучи уверенным, что он преуспеет".