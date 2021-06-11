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Более тысячи китайцев арестованы за операции с биткоинами

Криптовалюты

Китайское министерство общественной безопасности объявило о задержании 1100 преступников.

Более тысячи китайцев арестованы за операции с биткоинами

Об этом сообщает официальный Пекин.

Полиция утверждает, что сеть преступников использовала криптовалюты для отмывания незаконно полученных денег от имени клиентов, получая комиссионные от выручки за свою работу. Власти не уточнили, сколько денег было задействовано в преступной операции.

Некоторые районы Китая, включая Внутреннюю Монголию и Цинхай, запретили майнинг криптовалют, полагая, что эта деятельность нарушает ежегодные целевые показатели потребления энергии.

В настоящее время биткойн-шахты в Китае отстают примерно на 80% от всей мировой торговли криптовалютами, что делает страну ключевой частью процесса в цифровой индустрии. Несмотря на это, китайские власти пресекают криптографию из-за опасений по поводу ее участия в незаконной деятельности, включая отмывание денег.

На Азиатский регион также приходится восемь процентов вычислительной мощности, необходимой для запуска глобального блокчейна, используемого для записи и облегчения биткойн – транзакций, - больше, чем на все Соединенные Штаты.

Ранее в этом году Китай официально запретил криптовалютные биржи, а также ввёл запрет финансовым учреждениям и платежным компаниям предлагать услуги, связанные с операциями с цифровой валютой.

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Автор: Ольга Лебедева
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