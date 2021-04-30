Турция запретила расплачиваться криптовалютой

С 30 апреля 2021 года в Турции запрещено оплачивать товары и услуги криптовалютой — вступили в силу соответствующие правила регулирования Центробанка.

Согласно вступившим в силу правилам, запрещено использовать криптовалюты в качестве платёжного средства при расчёте за товары и услуги на территории страны, сообщает ТАСС. То есть, все финансовые платформы, сервисы и платёжные системы, работающие с криптовалютами, больше не могут оказывать услуги по расчётным операциям.

Центробанк Турции объяснил запрет тем, что оплата услуг и товаров криптовалютой несёт серьёзные риски, поскольку виртуальные валюты не контролируются, в том числе в части ценообразования. Так, нынешняя стоимость отдельных криптовалют чрезмерно и неадекватно завышена.

Как пояснил председатель ЦБ Шахап Кавджиоглу, вступившие в силу правила не являются запретом на всю экосистему криптовалют. Они необходимы, пока не будет разработана сбалансированная система расчётов виртуальными валютами.

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