PayPal разрешил оплачивать покупки криптовалютой

Международный платёжный сервис PayPal объявил о запуске нового сервиса Checkout with crypto, который позволяет оплачивать покупки криптовалютой.

Оплата происходит без дополнительных сборов и комиссий, говорится в сообщении компании. Криптовалюта конвертируется в фиатную валюту, которую принимает продавец.

"Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal" — поясняет компания.

Доступ к сервису получат все пользователи PayPal, у которых на счету находится достаточное количество криптовалюты для оплаты покупки. 30 марта 2021 года сервис стал доступен пользователям системы из США.

Стоит отметить, что пользователи PayPal смогут расплачиваться не только биткойнами, но и Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash. Хотя в рамках одной операции можно будет выбрать только один тип виртуальной валюты.

С октября PayPal предоставил клиентам возможность, покупать, продавать и хранить криптовалюту, используя электронный кошелёк.

Полный список услуг PayPal, включая вывод денег на банковские счета, доступен россиянам с 2013 года.