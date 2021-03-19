Россиянину грозит 5 лет тюрьмы за подготовку кибератаки на компанию США

В августе 2020 года в США задержан гражданин РФ, который обвиняется в подготовке кибератаки на компанию из штата Невада.

Егор Крючков по версии следствия предлагал сотруднику компании $1 млн за помощь в установке вредоносного программного обеспечения. Целью хакера была ставка на коммерческую тайну компании.

Заседание суда назначено на 10 мая 2021 года. Гражданину РФ грозит срок до 5 лет лишения свободы и штраф в размере $250 000.

По версии правозащитников Егор действовал в предварительном сговоре. Координаторы его действий пока неизвестны следствию.