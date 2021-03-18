В Украине задержаны крипто-мошенники

На территории Украине задержана преступная группа мошенников, которые от лица известных инвестиционных компаний предлагали вклады в криптовалюту и драгоценные металлы с баснословными процентами.

Сама схема стара как мир, но видимо алчность играет в сердце людей, которые попадаются на удочку мошенников.

При обзвоне клиентской базы мошенники предлагали инвестировать в криптовалюту. После получения оплаты на связь с новоиспеченными инвесторами никто не выходил.

Вторая схема составляла тот же обзвон попавших на развод клиентов, но уже с предложением возврата средств с уплатой комиссии. После получения средств пользователь уходил в "черный список" мошенников и блокировался.

Служба Безопасности Украины установила, что участниками группы являлись как граждане Украины так и других государств СНГ. При обыске "колл-центров" правоохранители изъяли крупную сумму денег, а так же оборудование для проведения всех операций.