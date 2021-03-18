Пользователь Twitter перевел фишинговому Илону Маску 10 BTC

У нового криптоинвестора и сомнений не было, что это подлинный Илон Маск, так как публикация поста была с верифицированного аккаунта бизнесмена.
В комментариях к посту "Илон Маск" обещал удвоить переведенную по указанному адресу биткоины. Сумма перевода варьировалась от 0.1 до 20 биткоинов.
"Выжми по максималке, подумал я, это же подарок судьбы. И я перевел 10 биткоинов", — отметил неизвестный инвестор.
По ссылке из комментария криптоинвестора перебросило на сайт, где нужно было совершить транзакцию. Удвоенная сумма должна была зачислиться через 20 минут после перевода.
"Я осознал, что меня попросту развели. В мыслях был настоящий хаос и осознание того, что я подарил мошенникам огромную сумму, которая предназначалась на ранний выход на пенсию и на подарки членам семьи. Я поднялся наверх и разбудил супругу. Я совершил ошибку".
Наивный инвестор писал на электронку вымышленному Илону Маску с просьбой вернуть хотя бы часть средств, но ответа не последовало.
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