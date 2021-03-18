Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Риэлтор считает неправильным искать выгоду при покупке жилья
Гены жирафов хотят использовать для лечения гипертонии
Разработан новый метод предотвращения сердечного приступа
Петербургским ресторанам разрешат устанавливать круглогодичные веранды
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом
Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом

Пользователь Twitter перевел фишинговому Илону Маску 10 BTC

Криптовалюты

У нового криптоинвестора и сомнений не было, что это подлинный Илон Маск, так как публикация поста была с верифицированного аккаунта бизнесмена.

Пользователь Twitter перевел фишинговому Илону Маску 10 BTC

В комментариях к посту "Илон Маск" обещал удвоить переведенную по указанному адресу биткоины. Сумма перевода варьировалась от 0.1 до 20 биткоинов.

"Выжми по максималке, подумал я, это же подарок судьбы. И я перевел 10 биткоинов", — отметил неизвестный инвестор.

По ссылке из комментария криптоинвестора перебросило на сайт, где нужно было совершить транзакцию. Удвоенная сумма должна была зачислиться через 20 минут после перевода.

"Я осознал, что меня попросту развели. В мыслях был настоящий хаос и осознание того, что я подарил мошенникам огромную сумму, которая предназначалась на ранний выход на пенсию и на подарки членам семьи. Я поднялся наверх и разбудил супругу. Я совершил ошибку".

Наивный инвестор писал на электронку вымышленному Илону Маску с просьбой вернуть хотя бы часть средств, но ответа не последовало.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Русское горе... от ума" в ШСП – оригинальная версия комедии Грибоедова
Риэлтор считает неправильным искать выгоду при покупке жилья
Гены жирафов хотят использовать для лечения гипертонии
Разработан новый метод предотвращения сердечного приступа
Петербургским ресторанам разрешат устанавливать круглогодичные веранды
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников