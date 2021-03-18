Тон Вейс прогнозирует рост биткоина до $70 000 в ближайшее время

Трейдер Тон Вейс считает, что биткоин ждёт активный рост стоимости, но затем последует затяжная коррекция.

Аналитик и трейдер сделал прогноз, по которому биткоин достигнет отметки в $70 000 в ближайшее время.

Анализ Вейса строится на показаниях индикатора MRI. Согласно ему, биткоин завершает краткосрочную коррекцию и переходит к активному росту.

Также по прогнозу Тона, биткоин достигнет $300 000 к концу 2021 года.

Многие эксперты прогнозируют мощный рост стоимости биткоина в этом году. Но аргументировать свои прогнозы могут немногие.