Криптовалюта KARMA выросла в стоимости на 26000% за сутки

Криптовалюта KARMA достигла стремительного роста в 26 000% и торговалась на отметке в $0,03.

На момент написания новости стоимость альткоина составляет $0,011. За сутки KARMA дала прирост в стоимости в 2600%.

Смущает лишь, что рыночная капитализация и объёмы торгов составляют $400. Обычно монеты, с низким объёмом торгов и активно растущие в цене, — признак искусственной манипуляции стоимостью (Pamp/Damp).

Альткоин создан в 2018 году на EOS. Позже разработчики KARMA интегрировали свой проект на блокчейн WAX. Рыночная цена токена WAXP за последние сутки тоже возросла более чем на 150% и торгуется на отметке в $0,23 при стоимости сутками ранее $0,086.