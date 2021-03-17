Стоимость криптовалюты Cardano (ADA) поднялась на 19%

После листинга Cardano (ADA) на бирже Coinbase её стоимость возросла на 19%. Торги планируют запустить 18 марта, и доступны они будут в профессиональной версии биржи.
В мобильной версии биржи на данный момент монета не отображается, как и в версии для розничных трейдеров. Сейчас криптовалюта Cardano занимает третье место в CoinMarketCap с капитализацией в $40 млрд.
Как показывают исследования, инвесторы испытывают больше доверия к Cardano (ADA), чем к биткоину. В начале этого года курс монеты принёс инвесторам доход в 280%, и похоже, это только начало.
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