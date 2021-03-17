Путин поручил Генпрокуратуре взять под особое внимание цифровые активы

Владимир Путин на заседании Генпрокуратуры поручил ведомству принять дополнительные меры по поводу трансграничных переводов цифровых активов.
"Преступные элементы начали активно использовать цифровые активы в своих целях. Коллегам Финмониторинга и других ведомств пора обратить на это внимание".
Росфинмониторинг уже создал сервис по отслеживанию криптовалютных транзакций. О чем отчитался перед президентом РФ еще в феврале 2021 года.
Госдума так же обеспокоена криптовалютами и просит уделить тщательное внимание как самим криптовалютам так и использование даркнета.
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Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.