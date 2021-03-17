Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт рекомендует: как получить положенные выплаты
Депутат ГД назвал альтернативу дополнительным выходным в стране
Спецслужбы предотвратили теракт в Адыгее
На спутниках Юпитера может быть жизнь
Эксперт предостерёг начинающих инвесторов от спекуляций
Угроза репутации: блогеров накажут рублём, как Пригожин Навального
Снизится ли число "уклонистов" после роста штрафов? Мнение эксперта
43-летняя испанка скончалась после прививки вакциной AstraZeneca
Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2020 год составила 1,6 млрд рублей

Путин поручил Генпрокуратуре взять под особое внимание цифровые активы

Криптовалюты

Владимир Путин на заседании Генпрокуратуры поручил ведомству принять дополнительные меры по поводу трансграничных переводов цифровых активов.

"Преступные элементы начали активно использовать цифровые активы в своих целях. Коллегам Финмониторинга и других ведомств пора обратить на это внимание".

Росфинмониторинг уже создал сервис по отслеживанию криптовалютных транзакций. О чем отчитался перед президентом РФ еще в феврале 2021 года.

Госдума так же обеспокоена криптовалютами и просит уделить тщательное внимание как самим криптовалютам так и использование даркнета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Павел Новиков
Последние материалы
Силуанов нашёл способ противостоять санкциями против госдолга
В Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик и Августина
Эксперт рекомендует: как получить положенные выплаты
Депутат ГД назвал альтернативу дополнительным выходным в стране
Путин поручил Генпрокуратуре взять под особое внимание цифровые активы
Спецслужбы предотвратили теракт в Адыгее
На спутниках Юпитера может быть жизнь
Эксперт предостерёг начинающих инвесторов от спекуляций
Угроза репутации: блогеров накажут рублём, как Пригожин Навального
Снизится ли число "уклонистов" после роста штрафов? Мнение эксперта
Популярное
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Новости Симферополя
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Новости медицины
Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Бывший СССР
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников