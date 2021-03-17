Олег Тиньков считает, что криптовалюты не несут никакой ценности

Олег Тиньков, известный как создатель Тинькофф Банка, утверждает, что криптовалюты не несут никакой ценности и созданы для тех, кому есть что скрывать.

"Криптовалюты и блокчейн — это очень востребованная сфера на сегодня. Но чем обделён человек, если он инвестирует и поддерживает криптовалюты?"

Создатель "Тинькофф Банка" не видит смысла уделять этому вопросу много времени и внимания. Тем более, криптовалюта запрещена в РФ.

"Криптовалюта в России вне закона, и это не слухи, а суровая правда. И поблажек не предвидится в ближайшее время. В европейских странах она востребована. Хотя я до конца не пойму, зачем человеку биткоин и почему нельзя платить в евро".

Олег Тиньков уже не впервые высказывается отрицательно о биткоине и криптовалютах.