Макс Кайзер прогнозирует цену биткоина в $220 000 уже в этом году

Макс Кайзер из компании Heisenberg Capital уверен, стоимость биткоина в этом году достигнет отметки в $220 000.
Такой прогноз давний поклонник биткоина сделал на фоне высокой инфляции денежных средств по всему миру.
"Стоимость биткоина напрямую показывает обществу и миру, что фиатные средства в данное время находятся в гипперинфляционном коллапсе. Для достижения $220 000 у биткоина совершенно нет преград".
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