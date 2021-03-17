Макс Кайзер прогнозирует цену биткоина в $220 000 уже в этом году

Макс Кайзер из компании Heisenberg Capital уверен, стоимость биткоина в этом году достигнет отметки в $220 000.

Такой прогноз давний поклонник биткоина сделал на фоне высокой инфляции денежных средств по всему миру.

"Стоимость биткоина напрямую показывает обществу и миру, что фиатные средства в данное время находятся в гипперинфляционном коллапсе. Для достижения $220 000 у биткоина совершенно нет преград".