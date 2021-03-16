Илон Маск задумывается о приобретении сиба-ину в честь Dogecoin

лон Маск решил обзавестись сиба-ину, но не уточнил будет ли это щенок данной породы или криптовалюта Dogecoin.
В Twitter же появилась публикация с хештегом "сопротивлениебесполезно", которое в первые часы после публикации набрало более 200 000 лайков.
Илон Маск не отрицал никогда, что криптовалюта Dogecoin является его самой любимой. Бизнесмен даже приобрел данной криптовалюты своему сыну.
Пользователи же в социальных сетях начали активно придумывать имя новому питомцу миллиардера. Многие сошлись на имени EGOD что означает DOGE если читать наоборот.
Так же многие находятся в недоумении, что именно имел в виду Илон Маск в своей публикации.
В Twitter неоднократно были замечены мемы о Dogecoin с аккаунта Илона Маска, благодаря которому "шуточная криптовалюта" прибавила в стоимости более чем на 50%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.