Илон Маск задумывается о приобретении сиба-ину в честь Dogecoin

лон Маск решил обзавестись сиба-ину, но не уточнил будет ли это щенок данной породы или криптовалюта Dogecoin.

В Twitter же появилась публикация с хештегом "сопротивлениебесполезно", которое в первые часы после публикации набрало более 200 000 лайков.

Илон Маск не отрицал никогда, что криптовалюта Dogecoin является его самой любимой. Бизнесмен даже приобрел данной криптовалюты своему сыну.

Пользователи же в социальных сетях начали активно придумывать имя новому питомцу миллиардера. Многие сошлись на имени EGOD что означает DOGE если читать наоборот.

Так же многие находятся в недоумении, что именно имел в виду Илон Маск в своей публикации.

В Twitter неоднократно были замечены мемы о Dogecoin с аккаунта Илона Маска, благодаря которому "шуточная криптовалюта" прибавила в стоимости более чем на 50%.