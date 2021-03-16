В компании Tesla происходят перемены, и они коснулись должностей руководства.
Должность генерального директора и финансового директора заменили на "Технокороля" (Technoking of Tesla) и "Мастера над монетой" (Master of Coin) соответственно. Этот статус имел лорд Петир Бейлиш по прозвищу "Мизинец" из "Игры престолов", он следил за королевской казной.
Илон Маск теперь занимает должность Технокороля, а его заместитель по финансовым вопросам Зак Киркхорн стал Мастером над монетой. В компании официально утверждены новые названия должностей, о чём уведомили регулятора.
Вся соответствующая документация уже предоставлена в SEC США.
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