Бейсбольный клуб начал принимать биткоин в качестве оплаты

Бейсбольная команда "Окленд Атлетикс" добавила криптовалюты в качестве оплаты за частные ложи.

До апреля включительно каждый сможет приобрести пропуск на игры с помощью криптовалют.

Дейв Кавал прокомментировал действия клуба следующим образом:

"Это нечто вроде тестирования или проверки, чтобы иметь возможность увидеть, приемлемо ли данное решение для других сфер нашего бизнеса. Также мы пошли навстречу любителям криптовалют и высокого интереса к ней среди поклонников нашего клуба".

Стоимость шестиметрового частного ложа оценивается в $68 000, или 1 BTC. На момент публикации первая криптовалюта торгуется в пределах $56 000. Так что криптоэнтузиасты получают приемлемую скидку при оплате в биткоине.