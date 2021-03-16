Бейсбольный клуб начал принимать биткоин в качестве оплаты

Бейсбольная команда "Окленд Атлетикс" добавила криптовалюты в качестве оплаты за частные ложи.
До апреля включительно каждый сможет приобрести пропуск на игры с помощью криптовалют.
Дейв Кавал прокомментировал действия клуба следующим образом:
"Это нечто вроде тестирования или проверки, чтобы иметь возможность увидеть, приемлемо ли данное решение для других сфер нашего бизнеса. Также мы пошли навстречу любителям криптовалют и высокого интереса к ней среди поклонников нашего клуба".
Стоимость шестиметрового частного ложа оценивается в $68 000, или 1 BTC. На момент публикации первая криптовалюта торгуется в пределах $56 000. Так что криптоэнтузиасты получают приемлемую скидку при оплате в биткоине.
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