В Японии криптотрейдеру дали год тюрьмы

В Японии 56-летнего мужчину приговорили к одному году тюрьмы за неуплату налогов за полученный доход от трейдинга криптовалютами.

Хидэдзи Мацуда согласно исковому заявлению скрыл от государства налоги на сумму около 75 млн иен ($678 000).

В свое оправдание Мацуда заявил, что не знал о существовании подобного закона.

В марте суд города Канадзавы вынес обвинительный приговор и приговорил трейдера к одному году заключения. С 2017 года обвиняемый не задекларировал свою деятельность и не уплатил налоги. Все эти нарушения привлекли внимание правоохранителей.

Япония первое государство, которое признало криптовалюты платежным средством и полученный с помощью трейдинга доход облагается налогом в размере 55% от полученной прибыли.

Некоторые политики считают, что процентная ставка слишком высока и требуют ее понижения во избежании скрытия дохода с прибыли в этой сфере.