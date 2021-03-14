В Японии криптотрейдеру дали год тюрьмы

В Японии 56-летнего мужчину приговорили к одному году тюрьмы за неуплату налогов за полученный доход от трейдинга криптовалютами.
Хидэдзи Мацуда согласно исковому заявлению скрыл от государства налоги на сумму около 75 млн иен ($678 000).
В свое оправдание Мацуда заявил, что не знал о существовании подобного закона.
В марте суд города Канадзавы вынес обвинительный приговор и приговорил трейдера к одному году заключения. С 2017 года обвиняемый не задекларировал свою деятельность и не уплатил налоги. Все эти нарушения привлекли внимание правоохранителей.
Япония первое государство, которое признало криптовалюты платежным средством и полученный с помощью трейдинга доход облагается налогом в размере 55% от полученной прибыли.
Некоторые политики считают, что процентная ставка слишком высока и требуют ее понижения во избежании скрытия дохода с прибыли в этой сфере.
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