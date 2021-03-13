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Криптобиржа Bittrex удалила из листинга Monero, Dash и ZEC

Криптовалюты

Криптобиржа Bettrex решила отказаться от анонимных криптовалют на своей платформе.

Криптобиржа Bittrex удалила из листинга Monero, Dash и ZEC

 

Ларри Чермах из аналитического агентства The Block прокомментировал следующее:

 

"Bittrex первая американская биржа, которая последовала примеру криптовалютных бирж Южной Кореи. Анонимные криптовалюты все больше притягивают внимание правоохранительных органов. Так же подобные криптвалюты попадают под санкции регулятора FATF".

 

Причину своих действий никто из представителей биржи не назвал, сославшись на внутрение правила листинга монет.

 

После подобного заявления многие анонимные криптовалюты просели в цене. Monero потеряла 30% от стоимости и торгуется на отметке $90. Аналогичная просадка произошла и у Dash с ZEC.

Подобными действиями централизованные биржи дают возможность децентрализованным биржам (DEX) шанс. Анонимные криптовалюты всегда пользовались спросом у трейдеров и данное решение Bittrex повлечет массовый переход пользователей на децентрализованные биржи.

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Автор: Павел Новиков
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