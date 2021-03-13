Преступники просят выкуп в криптовалюте Monero

Правоохранители обнаружили автомобиль влиятельного и богатого человека в Мумбаи начиненную взрывчаткой.
Внедорожник принадлежит миллиардеру Мукешу Абмани из Индии. Злоумышленники не раз угрожали Абмани, но сейчас перешли к более действенным мерам.
Выкуп преступники просят в криптовалюте Monero и заминированное авто это всего лишь предупреждение.
Мукеш Абмани второй в рейтинге богатейших людей в Азии и полиция взяла данное заявление под особый контроль.
Преступники все чаще начали использовать анонимные криптовалюты в своих схемах и это настораживает правительства многих государств.
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