Россияне все больше проявляют интерес к криптовалюте

Ажиотаж вокруг криптовалют все больше вызывают интерес у пользователей и россияне не исключение.
Биткоин несомненно лидер в криптоиндустрии, но исследования сервиса "Кошелек ру" показал, что россияне активно интересуются и другими криптовалютами.
На первом месте после биткоина у пользователей вызывает интерес Ethereum, а почетное второе место принадлежит стейблкоину Tether (USDT).
Соотечественники в основном используют USDT для фиксирования прибыли, а Ethereum для участия в Defi-проектах.
С 2021 года в России действет законопроект о криптовалюте. Другими словами правительство признало криптовалюты платежным средством и обложило налогом прибыль с нее.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.