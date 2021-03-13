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Россияне все больше проявляют интерес к криптовалюте

Криптовалюты

Ажиотаж вокруг криптовалют все больше вызывают интерес у пользователей и россияне не исключение.

 

Биткоин несомненно лидер в криптоиндустрии, но исследования сервиса "Кошелек ру" показал, что россияне активно интересуются и другими криптовалютами.

 

На первом месте после биткоина у пользователей вызывает интерес Ethereum, а почетное второе место принадлежит стейблкоину Tether (USDT).

 

Соотечественники в основном используют USDT для фиксирования прибыли, а Ethereum для участия в Defi-проектах.

 

С 2021 года в России действет законопроект о криптовалюте. Другими словами правительство признало криптовалюты платежным средством и обложило налогом прибыль с нее.

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Автор: Павел Новиков
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