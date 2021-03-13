Биткоин обновил исторический максимум

Цена биткоина, наиболее распространенной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance, крупнейшей по обороту криптовалютной бирже, биткоин по состоянию на 13:16 вырос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.26 мск биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.