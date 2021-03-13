Эксперты криптовалютного рынка определили, что биткоин (BTC) стал самой популярной валютой у россиян, сообщают РИА "Новости". Помимо биткоина популярностью пользуются Ethereum (ETH) и Tether (USDT).
"Помимо BTC самыми популярными являются ETH — это вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции. И конечно, USDT — основной стейблкоин, используемый на биржах", — рассказал основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов.
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