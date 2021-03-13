Команда хакеров получила доступ к персональным данным персонала Tesla

Хакеры получили доступ к персональным данным персонала компании Tesla.
Взлом произошел на одном из серверов компании видеонаблюдения Verkada, которая оказывает услуги видеонаблюдения на предприятиях Tesla.
Доступ злоумышленники получили через аккаунт администратора. Логин и пароль получен через Даркнет. Оплату за информацию они произвели в биткоинах.
Тилли Котманн и организация ART-69420 Arson Cats взяли ответственность на себя.
Из сообщения Котманна:
"Данная акция носит лишь информационный характер и доказывает, что сервисы видеонаблюдения уязвимы для злоумышленников. Благодаря доступу к видеоархиву мы получили информацию о персонале компании".
В состав услуг компании Verkada с помощью видеонаблюдения входит технология по распознаванию лиц, а так же идентификация человека по цвету одежды и половому признаку.
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