Команда хакеров получила доступ к персональным данным персонала Tesla

Хакеры получили доступ к персональным данным персонала компании Tesla.

Взлом произошел на одном из серверов компании видеонаблюдения Verkada, которая оказывает услуги видеонаблюдения на предприятиях Tesla.

Доступ злоумышленники получили через аккаунт администратора. Логин и пароль получен через Даркнет. Оплату за информацию они произвели в биткоинах.

Тилли Котманн и организация ART-69420 Arson Cats взяли ответственность на себя.

Из сообщения Котманна:

"Данная акция носит лишь информационный характер и доказывает, что сервисы видеонаблюдения уязвимы для злоумышленников. Благодаря доступу к видеоархиву мы получили информацию о персонале компании".

В состав услуг компании Verkada с помощью видеонаблюдения входит технология по распознаванию лиц, а так же идентификация человека по цвету одежды и половому признаку.