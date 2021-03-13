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Mt. Gox готова возместить убытки полльзователям

Криптовалюты

Криптовалютная биржа Mt. Gox обанкротившаяся в 2014году предлагает своим пользователям план по возмещению убытков.

Mt. Gox готова возместить убытки полльзователям

Бывший руководитель биржи Марк Карпелес предлагает возместить убытки в национальных средствах (иена), Bitcoin и Bitcoin Cash.

Главный фигурант дела о возмещении убытков Грегори Грин, который подал в суд на биржу по факту мошенничества должен получить возмещение в размере 6.3 BTC, 6.3 BCH и 2.5 млн иен. Сумма возмещения равна $350 000.

Грегори Грин согласно исковому заявлению имел на счетах биржи около $25 000 в криптовалюте и фиатных средствах.

Адвокат руководителя биржи утверждает, что отказавшись от судебного разбирательства Грин получит намного больше чем после решения суда.

На счетах биржи Mt. Gox в данное время находится около 130 000 биткоинов для возмещения убытков своим пользователям.

Суд Токио одобрил такое предложение от Марка Карпелеса. Кредиторам было предложено рассмотреть данный вариант и проголосовать в опросе.

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Автор: Павел Новиков
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