Mt. Gox готова возместить убытки полльзователям

Криптовалютная биржа Mt. Gox обанкротившаяся в 2014году предлагает своим пользователям план по возмещению убытков.

Бывший руководитель биржи Марк Карпелес предлагает возместить убытки в национальных средствах (иена), Bitcoin и Bitcoin Cash.

Главный фигурант дела о возмещении убытков Грегори Грин, который подал в суд на биржу по факту мошенничества должен получить возмещение в размере 6.3 BTC, 6.3 BCH и 2.5 млн иен. Сумма возмещения равна $350 000.

Грегори Грин согласно исковому заявлению имел на счетах биржи около $25 000 в криптовалюте и фиатных средствах.

Адвокат руководителя биржи утверждает, что отказавшись от судебного разбирательства Грин получит намного больше чем после решения суда.

На счетах биржи Mt. Gox в данное время находится около 130 000 биткоинов для возмещения убытков своим пользователям.

Суд Токио одобрил такое предложение от Марка Карпелеса. Кредиторам было предложено рассмотреть данный вариант и проголосовать в опросе.