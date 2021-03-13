Hello Pal приобретает 15% доли в компании по майнингу Dogecoin

Перегруз сервера на сайте провайдера произошел благодаря массовому посещению пользователей привлекаемых новостями о криптовалюте Dogecoin.
Из отчета Hello Pal следует, что компания собирается приобрести 15% доли в компании по майнингу Dogecoin. Так же сообщается о покупке более 12 000 комплектов оборудования для добычи этой криптовалюты.
После публикации на сайте зафиксирован рост трафика в 1000%. С которым сервисы приложения не смогли справиться.
Hello Pal это приложение для мобильных устройств, благодаря которому языковой барьер больше не преграда для общения. Пользователи могут свободно общаться в 2-х форматах: стандартные сообщения и аудио-сообщения.
Hello Pal особенно популярен среди туристов и используется для общения с иностранцами и автоматического перевода.
Кл Вонг руководитель платформы Hello Pal прокомментировал происходящее:
"Активность на нашей платформе после опубликованного напрямую говорит о правильном решении компании".
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