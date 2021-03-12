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Binance представил обществу платежный терминал Binance Pay

Криптовалюты

Криптовалютная биржа Binance создала свой платёжный инструмент, аналогичный Apple Pay и подобным.

Binance Pay уже смогли протестировать пользователи биржи. Платежный терминал доступен в мобильном приложении.

Теперь с помощью Binance Pay можно оплачивать покупки по всему миру в криптовалютах. Конвертация происходит прямо в приложении по котировкам, представленным на бирже. 

Биржа развивается в разных направлениях, и этот фактор непременно скажется положительным образом на собственной криптовалюте Binance-BNB.

Пользователи отмечают удобный интерфейс и быстрые транзакции. Главное, что отпадает всякая необходимость в предварительном обмене и выводе криптовалюты на банковский счет.

Неужели биржа Binance воплотит мечты о децентрализации и обходе банковской системы?

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Елена Тимошкина
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