Знаменитости начали активно рекламироватьTron в Twitter

Что за криптовалюта Tron и по какому принципу она работает?
Сейчас многие инвесторы думают, как сохранить свои деньги. По сути, деньги — это своеобразный актив, который мы измеряем деньгами. Tron — это один из множества видов электронных денег, такой эквивалент деньгам, имеющих свою, хорошо отлаженную и проверенную практикой окупаемость.
За Tron можно купить, в эту криптовалюту можно вложить, или инвестировать, другими словами. А главное, эту криптовалюту можно хранить, работает она по тому же принципу, что и Биткоин. А Биткоин уже себя показал на практике, и Tron имеет такие же перспективы.
Джастин Сан начал активно рекламировать свой криптовалютный проект Tron. Для этого он использует знаменитостей и их аккаунты в социальных сетях.
На днях Линдси Лохан опубликовала пост в Twitter о блокчейне Tron и его возможностях. Также замечены другие публикации от представителей шоу-бизнеса.
Пользователи считают, что подобный вариант продвижения может только навредить проекту и самому Сану в частности. Ведь SEC только и ждёт подобного.
Также такой пиар запрещён законодательством США, так как нарушает закон о ценных бумагах.
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