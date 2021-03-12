Осуществлён перевод 5000 биткоинов, которые приобрели в 2014 году

Держатель перевёл пять тысяч неактивных с 2014 года биткоинов ценой $275 млн.
Пользователь, у которого залежался биткоин, совершил перевод пяти тысяч монет, никак их не использовав более шести лет.
В момент данного перевода обменный курс биткоина был приблизительно $55 тыс. В итоге парень перевёл $275 млн. С него была взята комиссия в $34.
Как известно, так называемые биткоин-киты активизировались совсем недавно. В начале 2021 года другой держатель биткоина, отправил 30 тысяч монет, образовав таким образом ажиотаж в один миллиард.
Кроме того, люди ринулись совершать переводы криптовалюты, остававшейся неактивной на протяжении последних десяти лет.
В последнее время участились транзакции с самых первых кошельков, которые были неактивны всё это время. Инвесторы избавляются от криптовалюты или это спланированная акция для искусственного роста стоимости?
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