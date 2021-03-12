Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сказки глазами психолога: Василиса Прекрасная
AstraZeneca о случаях тромбоэмболии после вакцинации: "А вы докажите!"
В Европе обнаружили следы массового убийства в эпоху неолита
Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене
Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбука
В Москве стартовал проект "Литературная карта России в комиксах"
Эндокринолог рассказала, как избавиться от "пивного" живота
В центре Петербурга могут законсервировать аварийные дома
Делегация сухопутных сил НАТО с генералом Клотье прибыла на Украину

Осуществлён перевод 5000 биткоинов, которые приобрели в 2014 году

Криптовалюты

Держатель перевёл пять тысяч неактивных с 2014 года биткоинов ценой $275 млн.

Осуществлён перевод 5000 биткоинов, которые приобрели в 2014 году

Пользователь, у которого залежался биткоин, совершил перевод пяти тысяч монет, никак их не использовав более шести лет.

В момент данного перевода обменный курс биткоина был приблизительно $55 тыс. В итоге парень перевёл $275 млн. С него была взята комиссия в $34.

Как известно, так называемые биткоин-киты активизировались совсем недавно. В начале 2021 года другой держатель биткоина, отправил 30 тысяч монет, образовав таким образом ажиотаж в один миллиард.

Кроме того, люди ринулись совершать переводы криптовалюты, остававшейся неактивной на протяжении последних десяти лет.

В последнее время участились транзакции с самых первых кошельков, которые были неактивны всё это время. Инвесторы избавляются от криптовалюты или это спланированная акция для искусственного роста стоимости?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Знаменитости начали активно рекламироватьTron в Twitter
СБУ ищет измену в ратификации Харьковских соглашений. Наверняка найдёт
Осуществлён перевод 5000 биткоинов, которые приобрели в 2014 году
Бывший сенатор США стал советником криптобиржи Binance
Сказки глазами психолога: Василиса Прекрасная
AstraZeneca о случаях тромбоэмболии после вакцинации: "А вы докажите!"
В Европе обнаружили следы массового убийства в эпоху неолита
Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене
Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбука
В Москве стартовал проект "Литературная карта России в комиксах"
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Новости Белоруссии
Почему приход к власти Тихановской для России смертельно опасен
Жирная пища повышает риск развития рака печени
Здоровье и профилактика
Жирная пища повышает риск развития рака печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников