Бывший сенатор США стал советником криптобиржи Binance

Макс Бокус намерен помочь одной из наиболее крупных площадок по торговле криптовалютами в содействии с правительством США и органами по регулировке. На днях Бокус стал советником Binance.

При этом Макс собирается не только помочь бирже улучшить отношения с финансовыми регуляторами, но и помогать ей в любых вопросах, связанных с сотрудничеством с правительством.

Бокус находился на посту сенатора с 1978-го по 2014 год, после чего являлся американским послом в КНДР.

Как известно, принцип работы блокчейн, считается одним из наиболее продуктивных методов для больших перемен в финансовой структуре мира.

В сфере блокчейн намечается что-то интересное, и причин так думать складывается очень много. Всё больше знаменитостей и чиновников начали не просто рекламировать криптовалюту, а именно инвестировать в неё.

Как известно, с правительством США у мира криптовалют очень натянутые отношения, и данный вариант партнёрства очень выгоден для Binance.