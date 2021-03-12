NFT-токен продали на аукционе за рекордные $69 млн

Электрокартину авторства живописца Beeple приобрели вместе с NFT-токеном, который был к нему привязан, в рамках аукциона.

Всё это ушло с молотка за $69,35 млн. Торги были окончены вчера, а стоимость была написана на официальной странице соответствующего лота.

При этом в ходе финальных 15 минут торгов стоимость возросла почти в три раза. Имя того, кто приобрёл электрокартину, не было оглашено.

Цена токена стала рекордной. Предыдущий максимум тоже был осуществлён в ходе продажи работы того же живописца. Тогда её приобрели за $6,6 млн.

Beeple, как известно, считается одним из наиболее дорогих живописцев в мире.