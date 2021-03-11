Бизнесмены не разделяют фанатизма Илона Маска по поводу криптовалют

В настоящее время далеко не все бизнесмены и финансовые аналитики разделяют оптимизм Илона Маска и некоторых других крупных игроков финансового рынка о благоприятных перспективах криптовалют, в частности биткоина.
По мнению известного финансового аналитика Тима Бонда, давшего биткоину нелицеприятное определение "отвратительный", "бессмысленный" и "разрушающий окружающую среду", у криптовалюты нет особых перспектив в будущем. Помимо этого, аналитик назвал криптовалюту крайней формой либертарианского анархизма.
Но многие забывают, что блокчейн-проекты создаются для какой-то определённой цели. Разработчики криптовалют пытаются донести до общества, что их продукт безопасен и намного удобнее уже существующего. Трейдеры и инвесторы же видят успех в прибыли.
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