Норвежский миллиардер прогнозирует стоимость биткоина в $1 млн

Согласно предположению норвежского миллиардера Кьелла Инге Рокке, биткоину вполне по силам преодолеть в ближайшем будущем и новый, пока ещё кажущийся невероятным, рубеж в $1 млн.
Он же предполагает, что биткоин может в ближайшей перспективе достигнуть уровня капитализации в $20 трлн.
Эти невероятные по нынешним временам цифры, по заверениям миллиардера, скоро никого уже не будут удивлять.
Впрочем, пока биткоин потихоньку пробует пробить свой очередной барьер в $55 тыс. В конце февраля самой известной криптовалюте удалось достичь уровня $58,3 тыс. При таких темпах роста, возможно, сбудется пророчество норвежского миллиардера.
Всё больше аналитиков и трейдеров склоняются к прогнозу в $100 000 к концу 2021 года. Вероятно, их прогнозы имеют под собой основания.
Ведь прогнозировали же скачок стоимости биткоина к весне 2021 года, но мало кто верил в это.
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