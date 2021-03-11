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Норвежский миллиардер прогнозирует стоимость биткоина в $1 млн

Криптовалюты

Согласно предположению норвежского миллиардера Кьелла Инге Рокке, биткоину вполне по силам преодолеть в ближайшем будущем и новый, пока ещё кажущийся невероятным, рубеж в $1 млн.

Норвежский миллиардер прогнозирует стоимость биткоина в млн

Он же предполагает, что биткоин может в ближайшей перспективе достигнуть уровня капитализации в $20 трлн.

Эти невероятные по нынешним временам цифры, по заверениям миллиардера, скоро никого уже не будут удивлять.

Впрочем, пока биткоин потихоньку пробует пробить свой очередной барьер в $55 тыс. В конце февраля самой известной криптовалюте удалось достичь уровня $58,3 тыс. При таких темпах роста, возможно, сбудется пророчество норвежского миллиардера.

Всё больше аналитиков и трейдеров склоняются к прогнозу в $100 000 к концу 2021 года. Вероятно, их прогнозы имеют под собой основания.

Ведь прогнозировали же скачок стоимости биткоина к весне 2021 года, но мало кто верил в это.

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Нина Лебедь
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