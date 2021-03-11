Джон Уолдрон объяснил повышение спроса на биткоин

В последнее время наблюдается явное повышение спроса на биткоин, и лидер Goldman Sachs Джон Уолдрон заявил, что такой поворот событий тесно связан именно с пандемией.

Он также отметил, что более частое использование альтернативной валюты, которое вскоре начнёт давать о себе знать, стоило бы расценивать как само собой разумеющееся и, можно сказать, даже неизбежное.

По словам Уолдрона, эту тему он обсуждал не только с представителями центральных банков, но и с регуляторами. В частности, на основе этих бесед и были сделаны выводы, которые он огласил общественности.

"При дальнейшем использовании обществом криптовалют никто не сможет остановить этот механизм, и понятие о финансах изменится. Поэтому нужно принимать участие в развитие блокчейн-технологий, а не запрещать их. Возможно, именно за ними будущее?"