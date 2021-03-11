Эксперты рассказали, может ли курс биткоина вновь обрушиться

В начале весны прошлого года расценки биткоина упали ниже $4 000.

Всего за пару суток до события они составляли $10 тыс. Специалисты поделились мыслями о том, повторится ли такая ситуация весной 2021 года, а также, что может повлиять на распродажу биткоина.

Как объяснили эксперты, в прошлый раз биткоин пережил неприятный для себя период в связи с экономическим кризисом, причиной которого стала пандемия. В этом году биткоин может упасть в цене примерно на пятьдесят процентов, но, конечно же, неспроста.

По мнению аналитиков, причиной нового сильного спада стоимости биткоина может стать вмешательство финансовых регуляторов ведущих стран.