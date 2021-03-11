Эксперты рассказали, может ли курс биткоина вновь обрушиться

В начале весны прошлого года расценки биткоина упали ниже $4 000.
Всего за пару суток до события они составляли $10 тыс. Специалисты поделились мыслями о том, повторится ли такая ситуация весной 2021 года, а также, что может повлиять на распродажу биткоина.
Как объяснили эксперты, в прошлый раз биткоин пережил неприятный для себя период в связи с экономическим кризисом, причиной которого стала пандемия. В этом году биткоин может упасть в цене примерно на пятьдесят процентов, но, конечно же, неспроста.
По мнению аналитиков, причиной нового сильного спада стоимости биткоина может стать вмешательство финансовых регуляторов ведущих стран.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.