Глава Euro Pacific Capital Питер Шифф, известный также как активный критик ключевой криптовалюты, сообщил в социальной сети, что совсем скоро его сын Спенсер может остаться без наследства, если будет и дальше так рьяно вкладывать средства в биткоин.
Питер написал, что на данный момент портфель инвестиций Спенсера состоит исключительно из криптовалюты, в то время как его отец крайне негативно относится к тому, чтобы деньги, заработанные им непосильным трудом, превращались в цифровые монеты.
При этом стоит отметить, что в 2020 году Спенсер говорил о том, что он вложил в биткоин только 450 доллара.
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