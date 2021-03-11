Сын Питера Шиффа вложил деньги в биткоин

Глава Euro Pacific Capital Питер Шифф, известный также как активный критик ключевой криптовалюты, сообщил в социальной сети, что совсем скоро его сын Спенсер может остаться без наследства, если будет и дальше так рьяно вкладывать средства в биткоин.

Питер написал, что на данный момент портфель инвестиций Спенсера состоит исключительно из криптовалюты, в то время как его отец крайне негативно относится к тому, чтобы деньги, заработанные им непосильным трудом, превращались в цифровые монеты.

При этом стоит отметить, что в 2020 году Спенсер говорил о том, что он вложил в биткоин только 450 доллара.