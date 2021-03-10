Жесткий диск Джеймса Хауеллса оценивается на сегодня в $100 млн

Джеймс Хауеллс впервые начал свое знакомство с биткоином в 2009 году.
Спустя год компьютер был разобран из-за непригодности. Из всего содержимого сохранился только жесткий диск, который пролежал в гараже несколько лет вместе со старыми вещами.
Вспомнил Ждеймс о нем только в 2016 году из-за хранившихся на диске биткоинов. С того момента на нем так и остались хранится порядка 25 биткоинов, которые он добыл майнингом в первые дни существования биткоина. Стоимость на тот момент составляла около $100 млн.
Но, жесткий диск пришел в негодность и процент на восстановление составлял порядка 30% из ста.
Диск Джеймс так и не смог восстановить, но он не отчаивается и не винит кого бы то ни было в упущенной выгоде.
На данный момент Хауеллс все так же проявляет интерес к блокчейн-технологиям, и активно принимает участие в развитии и применению криптовалюты Bitcoin Cash.
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