Илон Маск подхлестывает своим примером новых инвесторов к покупке BTC

Илон Маск своим громким заявлением просто подхлестнул неожиданный интерес крупных бизнесменов и инвесторов к криптовалюте.
Выразив публично свое желание купить биткоины, известный изобретатель невольно дал старт очередному криптовалютному спурту, когда биткоин за минимальный срок сумел укрепить свой курс почти на 25%.
Намерение владельца Теслы купить биткоины на сумму в 1.5 млрд долларов, безусловно, заставит сделать подобные вложения и многих других предпринимателей.
Чарли Ли, являющийся создателем криптовалюты Litcoin, назвал это заявление поворотным моментом в цифровой индустрии.
Все больше инвесторов приобретают биткоин и другие криптовалюты, тем самым создавая ажиотаж вокруг сферы криптовалют, которая итак сейчас на слуху у многих.
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