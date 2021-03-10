Илон Маск подхлестывает своим примером новых инвесторов к покупке BTC

Илон Маск своим громким заявлением просто подхлестнул неожиданный интерес крупных бизнесменов и инвесторов к криптовалюте.

Выразив публично свое желание купить биткоины, известный изобретатель невольно дал старт очередному криптовалютному спурту, когда биткоин за минимальный срок сумел укрепить свой курс почти на 25%.

Намерение владельца Теслы купить биткоины на сумму в 1.5 млрд долларов, безусловно, заставит сделать подобные вложения и многих других предпринимателей.

Чарли Ли, являющийся создателем криптовалюты Litcoin, назвал это заявление поворотным моментом в цифровой индустрии.

Все больше инвесторов приобретают биткоин и другие криптовалюты, тем самым создавая ажиотаж вокруг сферы криптовалют, которая итак сейчас на слуху у многих.