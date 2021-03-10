Министерство юстиции США обвиняет Джона Макафи в мошенничестве

Минюст США обвинил скандально-известного в мире криптоиндустрии господина Макафи в махинациях по отмыванию денег, использованию электронных средств, а также в махинациях с бумагами, которые предоставляют ценность.
Еще один член команды, господин Джимми Уотсон был задержан 4 марта в штате Техас.
Одри Штраус, прокурор, заявила в своем докладе, что обвиняемые пользовались социальными сетями, чтобы увеличить состояние через "ложь и обман".
На сайте Министерства говорится, что криптовалютный махинатор разработал два мошеннических плана по продвижению криптовалют.
В частности одним из планов, был дамп и памп токенов с поддельными объявлениями в Твиттере.
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