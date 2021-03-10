Биткойн подскочил до отметки 55 тыс. долларов

Только за первые десять дней марта биткойн демонстрирует устойчивый рост в 28%.

Укреплением курса BTC обязан новому продукту американского банка-гиганта JPMorgan, напрямую связанному с криптой.

Тот же JPMorgan намеревается приобрести Bithumb — крупнейшую азиатскую криптобиржу, стоимость которой по самым скромным подсчётам оценивается в $1 триллион.