Всё больше партнёров разрывают отношения с криптокомпанией Ripple

Криптовалютная компания Ripple лишилась партнерства с MoneyGram.

Причиной стал недавний судебный иск против Ripple от SEC.

Сервис платежей MoneyGram считает поводом для разрыва партнерских отношений неопределенность в правовых вопросах в сфере легализации криптовалют.

MoneyGram осуществляла переводы при взаимодействии с компанией On-Demand Liquidity (ODL), использовавшая Ripple для совершения транзакций.

ODL прекратила использовать криптовалюту Ripple после обвинения последнего в продаже своих токенов без правовых норм на сумму $1,4 млрд.

В феврале многие криптобиржи приостановили торги с криптовалютой Ripple. Одной из первых оказалась биржа Coinbase, которая выходит на новый уровень развития и готовится к запуску торгов своих акций на бирже мирового масштаба NASDAQ.

Конечно, подобное развитие очень неблагоприятно влияет на репутацию компании Ripple и подобное поведение криптовалютных бирж только накаляет обстановку.