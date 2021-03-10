Всё больше партнёров разрывают отношения с криптокомпанией Ripple

Криптовалютная компания Ripple лишилась партнерства с MoneyGram.
Причиной стал недавний судебный иск против Ripple от SEC.
Сервис платежей MoneyGram считает поводом для разрыва партнерских отношений неопределенность в правовых вопросах в сфере легализации криптовалют.
MoneyGram осуществляла переводы при взаимодействии с компанией On-Demand Liquidity (ODL), использовавшая Ripple для совершения транзакций.
ODL прекратила использовать криптовалюту Ripple после обвинения последнего в продаже своих токенов без правовых норм на сумму $1,4 млрд.
В феврале многие криптобиржи приостановили торги с криптовалютой Ripple. Одной из первых оказалась биржа Coinbase, которая выходит на новый уровень развития и готовится к запуску торгов своих акций на бирже мирового масштаба NASDAQ.
Конечно, подобное развитие очень неблагоприятно влияет на репутацию компании Ripple и подобное поведение криптовалютных бирж только накаляет обстановку.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.