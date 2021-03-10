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В Twitter зафиксировано около 70 тысяч постов о BTC и его перспективах

Криптовалюты

Капитализация биткоина на момент написания публикации составляет $1трлн.

В Twitter зафиксировано около 70 тысяч постов о BTC и его перспективах

Но в Twitter многие пользователи встревожены происходящим на рынке криптовалют, и многие считают, что биткоин не сможет вновь преодолеть  отметку в $ 50 000 и удержаться .

Согласно исследованиям сервиса Sontiment, баталии в Twitter напоминают события в октябре ушедшего года. Пользователи считают, что процент недоверия вырос после массовой продажи биткоина в феврале 2021 года.

Осенью 2020 года BTC торговался на биржах, будучи на отметке в $10 000, и только к концу года он смог преодолеть $20 000. На конец года биткоин зафиксировал рост стоимости на $28 000.

В Twitter только за последнюю неделю зафиксировано более 70 тысяч публикаций, связанных с биткоином. Также в публикациях возросла активность с крупными альткоинами Ethereum (ETH) и Ripple (XRP).

Эти два альткоина вызывают интерес у аудитории Twitter ничуть не меньше биткоина.

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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