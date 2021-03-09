Госдума РФ обратила внимание на криптовалюту и майнеров

Наконец-то и наша российская Госдума вспомнила о существовании криптовалют. Как же можно оставить такую лакомую и далеко немалую часть оборота без налогового обложения.

Только что-то поздно вспомнили, уже больше 10 лет криптовалюта спокойно торгуется на мировых биржах и принимается многими площадками к оплате. Это ж сколько миллиардов рублей потеряно с несобранных с криптовалютных операций.

А ведь еще забыли про майнинг, с шахтеров ведь тоже можно насобирать немалые налоги.

Кстати, документ о налогообложении цифровых денег уже приняли в первом чтении. Но пока он коснется только тех, чей годовой оборот превысит 600 тысяч руб.

Многие государства уже давно воспринимают криптовалюту как средство платежей и данный вариант оплаты пользуется успехом.

Онлайн-магазины и онлайн-сервисы давно предпочитают криптовалюту реальным финансам. Этому есть множество объяснений и версий, но самая популярная это простота и удобство.