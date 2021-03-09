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Инвестировать или нет в криптовалюту?

Криптовалюты

Все рейтинги самых выгодных криптовалют очень субъективны. Существует слишком много разных валют, одни из которых имеют хороший потенциал, а другие запросто могут обвалиться до нуля и лишить вложений.

Инвестировать или нет в криптовалюту?

Изучать данный вопрос стоит вдумчиво, чтоб не лишиться своих сбережений. Надо делать ставки на проверенные и стабильные проекты, у которых хорошее соотношение риска и прибыли.

Для тех, кто знает о криптовалютной среде не понаслышке, биткоин является одной из самых перспективных цифровых валют. При этом даже опытные трейдеры продолжают покупать биткоин по цене больше $20000. Даже мировые гиганты вкладывают в ВТС.

Инвестиции в криптовалюту сейчас самая активная и обсуждаемая тема в обществе. Следовать примеру успешных людей или нет-выбор индивидуально каждого, но стоит всегда помнить о рисках и высокой волатильности криптовалют.

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Автор: Павел Новиков
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