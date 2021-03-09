Операции с криптовалютами приравниваются к сделкам с имуществом

В начале 2021 года в РФ был введён первый закон о криптовалютах.
Теперь нельзя оплачивать товары и услуги при помощи цифровой валюты. Также готовится новый законопроект, согласно которому доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на прибыль, так как это тоже считается имуществом.
Помимо этого рассматривается вопрос о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам работу на иностранных криптобиржах.
Данные меры должны снизить риски финансовых потерь по мнению сенаторов. К тому же одним из нововведений стал тот факт, что всем чиновникам, а также другим госслужащим и их родственникам придётся отказаться от цифровых активов.
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