Операции с криптовалютами приравниваются к сделкам с имуществом

В начале 2021 года в РФ был введён первый закон о криптовалютах.

Теперь нельзя оплачивать товары и услуги при помощи цифровой валюты. Также готовится новый законопроект, согласно которому доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на прибыль, так как это тоже считается имуществом.

Помимо этого рассматривается вопрос о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам работу на иностранных криптобиржах.

Данные меры должны снизить риски финансовых потерь по мнению сенаторов. К тому же одним из нововведений стал тот факт, что всем чиновникам, а также другим госслужащим и их родственникам придётся отказаться от цифровых активов.