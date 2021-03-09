Крупные инвесторы двояко относятся к криптовалютам

Если многие крупные бизнесмены, как Илон Маск, призывают активно вкладываться в криптовалюту, то другие наоборот сравнивают тот же биткоин с пирамидой типа МММ.
Из уст индийского миллиардера Ракеша Джунджхунвала, которого на родине сравнивают с Уорреном Баффетом, наоборот можно услышать совсем нелицеприятные эпитеты в адрес криптовалюты. Ее он считает "спекуляцией высочайшего порядка" и призывает запретить использование криптовалюты на территории Индии.
По его заявлению он никогда не снизойдет до покупки биткоина, но при этом бизнесмен поддерживает проект цифровизации рупии.
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