Крупные инвесторы двояко относятся к криптовалютам

Если многие крупные бизнесмены, как Илон Маск, призывают активно вкладываться в криптовалюту, то другие наоборот сравнивают тот же биткоин с пирамидой типа МММ.

Из уст индийского миллиардера Ракеша Джунджхунвала, которого на родине сравнивают с Уорреном Баффетом, наоборот можно услышать совсем нелицеприятные эпитеты в адрес криптовалюты. Ее он считает "спекуляцией высочайшего порядка" и призывает запретить использование криптовалюты на территории Индии.

По его заявлению он никогда не снизойдет до покупки биткоина, но при этом бизнесмен поддерживает проект цифровизации рупии.