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Купил BTC в 2016 и потерял доступ к кошельку. Сейчас на нём $354 740

Криптовалюты

Журналист из США Марк Фауэнфельдер в 2016 году решил приобрести биткоин на $3000 (около семи биткоинов), но потерял код доступа к своему кошельку.

Купил BTC в 2016 и потерял доступ к кошельку. Сейчас на нём 4 740

Курьёзный случай произошёл таким образом. Марк записал контрольную фразу на листке бумаги, но однако ему пришлось отправиться в Японию.

Заветный лист бумаги он положил под подушку своей дочери.

"Если с нами что-то произойдёт, всё достанется дочери. Так как я уверен, что у биткоина есть будущее".

По приезде домой криптоинвестор не нашёл заветного листа бумаги в оставленном месте. Марк сразу понял, что в доме проводилась уборка, и горничная попросту выкинула его в мусор.

Различные попытки восстановить или вспомнить заветную фразу не увенчались успехом.

На момент написания стоимость его инвестиции расценивается в $354 739,.33.

Простая оплошность привела к краху. И таких случаев в мире криптовалют встречается очень много.

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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