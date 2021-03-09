Купил BTC в 2016 и потерял доступ к кошельку. Сейчас на нём $354 740

Журналист из США Марк Фауэнфельдер в 2016 году решил приобрести биткоин на $3000 (около семи биткоинов), но потерял код доступа к своему кошельку.
Курьёзный случай произошёл таким образом. Марк записал контрольную фразу на листке бумаги, но однако ему пришлось отправиться в Японию.
Заветный лист бумаги он положил под подушку своей дочери.
"Если с нами что-то произойдёт, всё достанется дочери. Так как я уверен, что у биткоина есть будущее".
По приезде домой криптоинвестор не нашёл заветного листа бумаги в оставленном месте. Марк сразу понял, что в доме проводилась уборка, и горничная попросту выкинула его в мусор.
Различные попытки восстановить или вспомнить заветную фразу не увенчались успехом.
На момент написания стоимость его инвестиции расценивается в $354 739,.33.
Простая оплошность привела к краху. И таких случаев в мире криптовалют встречается очень много.
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