Инвесторы массово выводят биткоин на свои кошельки

Трейдеры и инвесторы начали массово выводить биткоин на "холодные" кошельки.

Согласно исследованиям Glassnode в последнее время зафиксировано множество запросов на вывод с популярных бирж. Тем самым пользователи создают дефицит криптовалюты на централизованных площадках, что неминуемо создаст ажиотаж вокруг стоимости первой криптовалюты.

Спрос на биткоин так же возрастает в экосистеме Defi-продуктов. Несомненно многие инвесторы воспользуются децентрализованными биржами (DEX) для трейдинга и обмена.

Такое поведение пользователей уже спровоцировало дефицит флагманской валюты на криптовалютных биржах. За предыдущий год было выведено около 20% биткоинов от общего числа с различных платформ.

Аналитики считают, что подобная стратегия приведет к активному росту стоимости биткоина и отметка в $100 000 не кажется такой уж недосягаемой.